"Укрпошта" попала в скандал из-за рекламы ко Дню влюбленных: что произошло

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» оказался в эпицентре скандала в канун Дня святого Валентина. Поводом к массовому возмущению украинцев стала совместная рекламная кампания с украинским брендом, в которой пользователи увидели неуместную сексуализацию несовершеннолетних.

Пользователи социальной сети Threads подвергли критике такой подход.

Для промоматериалов компании использовали сеттинг школьного класса. На фотографиях, появившихся в соцсетях брендов, были изображены модели в образах старшеклассников.

Коллаборация с украинским брендом одежды и белья Rikky Hype имела целью осветить школьную традицию дарения валентинок.

Однако пользователи обвинили государственную компанию в объективации детей.

«Самая гадкая реклама, которую я видела за последнее время. Искренне надеюсь, что Укрпошта осознает, извинится и удалит», — написала одна из пользователей.

Другие комментаторы проводили параллели с громкими мировыми скандалами:

«Особенно сейчас, когда мир сотрясает ужасающий скандал с файлами Эпштейна, „Укрпошта“ применяет объективацию школьницы — несовершеннолетней — с подчеркиванием линии любви», — написала одна из пользовательниц.

Однако не все граждане рассмотрели в рекламе сексуальный подтекст и изложили свое видение ситуации.

Также от пользователей звучало мнение, до «досталось» только «Укрпоште», при этом бренд одежды остался без внимания.

Однако компания уже удалила фотографии из своего аккаунта и отредактировали совместное сообщение, убрав упоминания о контенте.

Напомним, недавно в соцсетях разгорелся скандал вокруг ребрендинга «Укрпошты», на который, по данным компании, потратили около 600 тыс. грн. После презентации нового логотипа и фирменного шрифта пользователи подвергли критике расходы, указывая на запущенное состояние отделений в регионах.

В ответ генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский вступил в публичные дискуссии в Threads, где использовал резкие и оскорбительные формулировки в адрес оппонентов.