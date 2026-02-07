- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 55
- Время на прочтение
- 2 мин
"Укрпошта" попала в скандал из-за рекламы ко Дню влюбленных: что произошло
Проект под названием «Почта любви» преследовал цель возродить традицию обмена бумажными валентинками, однако визуализация идеи вызвала разную реакцию общества.
Национальный почтовый оператор «Укрпошта» оказался в эпицентре скандала в канун Дня святого Валентина. Поводом к массовому возмущению украинцев стала совместная рекламная кампания с украинским брендом, в которой пользователи увидели неуместную сексуализацию несовершеннолетних.
Пользователи социальной сети Threads подвергли критике такой подход.
Для промоматериалов компании использовали сеттинг школьного класса. На фотографиях, появившихся в соцсетях брендов, были изображены модели в образах старшеклассников.
Коллаборация с украинским брендом одежды и белья Rikky Hype имела целью осветить школьную традицию дарения валентинок.
Однако пользователи обвинили государственную компанию в объективации детей.
«Самая гадкая реклама, которую я видела за последнее время. Искренне надеюсь, что Укрпошта осознает, извинится и удалит», — написала одна из пользователей.
Другие комментаторы проводили параллели с громкими мировыми скандалами:
«Особенно сейчас, когда мир сотрясает ужасающий скандал с файлами Эпштейна, „Укрпошта“ применяет объективацию школьницы — несовершеннолетней — с подчеркиванием линии любви», — написала одна из пользовательниц.
Однако не все граждане рассмотрели в рекламе сексуальный подтекст и изложили свое видение ситуации.
Также от пользователей звучало мнение, до «досталось» только «Укрпоште», при этом бренд одежды остался без внимания.
Однако компания уже удалила фотографии из своего аккаунта и отредактировали совместное сообщение, убрав упоминания о контенте.
Напомним, недавно в соцсетях разгорелся скандал вокруг ребрендинга «Укрпошты», на который, по данным компании, потратили около 600 тыс. грн. После презентации нового логотипа и фирменного шрифта пользователи подвергли критике расходы, указывая на запущенное состояние отделений в регионах.
В ответ генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский вступил в публичные дискуссии в Threads, где использовал резкие и оскорбительные формулировки в адрес оппонентов.