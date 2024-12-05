Укрпошта присоединилась к "Зимней еПоддержке": что смогут приобрести украинцы

Укрпошта присоединилась к правительственной программе " Зимняя еПоддержка ".

Об этом сообщил генеральный директор АО "Укрпошта" Игорь Смилянский.

Он отметил, что граждане могут использовать эти средства на коммунальные услуги, товары украинского производства, например еду и бытовую химию, или украинские печатные издания и лекарства.

Чтобы лучше отвечать запросам украинцев, воспользовавшихся программой, Укрпошта обновила ассортимент товаров в своих отделениях.

"Те, кто переживает стресс возле боевых территорий на Востоке и живет в условиях уничтоженной инфраструктуры (т.е. коммунальные платежи не актуальны), чаще покупали сладости – так они преодолевают стресс – и другие продукты питания на зиму. Кто-то ждет внуков на праздники и заранее подготовился со сладкими подарками", – говорится в сообщении.

По словам Смелянского, клиенты центральной части Украины хотят больше товаров для диабетиков, таких как гречка, макароны и специальное лекарство.

Он также заверил, что Укрпошта организует специальные решения для людей, оформивших выплату через "Дія" и имеющих средства на виртуальной карточке, но в селе отсутствуют магазины, участвующие в программе "Национальный кэшбек". Соответствующие решения будут опубликованы впоследствии.

Напомним, деньги по программе "Зимняя еПоддержка", или как ее называют в народе "тысячу от Зеленского" можно будет потратить на донаты для ВСУ.

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