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"Укрпошта" выпустит новую почтовую марку в честь известного боксера: как она будет выглядеть

"Укрпошта" выпустит новую почтовую марку в честь известного боксера: как она будет выглядеть

Новая почтовая марка / Фото: Telegram / Igor Smelyansky/Ігор Смілянський

Средства по продаже "Укрпошты" передадут благотворительному фонду Usyk Foundation.

Предпоследняя официальная марка от "Укрпошты" в 2024 году будет посвящена легенде украинского спорта – Александру Усику, и его бою с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский.

По словам Смелянского, изображение Усика на марке – это послание, "мир любит сильных", а украинцы славятся смелостью и стойкостью.

Новая почтовая марка / ©
Новая почтовая марка

"Укрпошта" перечислит заработанные средства от продажи марки в благотворительный фонд Usyk Foundation, созданный для поддержки Сил Обороны и пострадавших от российской агрессии украинцев.

Тираж марки будет насчитывать 420 тысяч экземпляров, а художником стал Сергей Техов.

Напомним, "УкрпоШта" присоединилась к правительственной программе "Зимняя е Поддержка".

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