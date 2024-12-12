"Укрпошта" выпустит новую почтовую марку в честь известного боксера: как она будет выглядеть

Предпоследняя официальная марка от "Укрпошты" в 2024 году будет посвящена легенде украинского спорта – Александру Усику, и его бою с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смилянский.

По словам Смелянского, изображение Усика на марке – это послание, "мир любит сильных", а украинцы славятся смелостью и стойкостью.

Новая почтовая марка

"Укрпошта" перечислит заработанные средства от продажи марки в благотворительный фонд Usyk Foundation, созданный для поддержки Сил Обороны и пострадавших от российской агрессии украинцев.

Тираж марки будет насчитывать 420 тысяч экземпляров, а художником стал Сергей Техов.

Напомним, "УкрпоШта" присоединилась к правительственной программе "Зимняя е Поддержка".

Читайте также: