UKRSIBBANK организует семь бесплатных онлайн-семинаров для развития женского предпринимательства в Украине

В ноябре и декабре UKRSIBBANK BNP Paribas Group в рамках проекта "Women in Business" проведет семь бесплатных онлайн-семинаров на наиболее актуальные для развития бизнеса темы. Это обучение – для женщин, которые хотят начать свой бизнес или вывести его на новый качественный уровень.

Чтобы принять участие в онлайн-семинарах, нужно только предварительно зарегистрироваться.

Направления онлайн-семинаров и регистрация:

"В поход с бизнес-процессами за прибылью", 9 ноября, регистрация http://businesswmn.com/9-11-21

"Схемы стратегического планирования: Создание эффективной команды своими руками", 16 ноября, регистрация https://businesswmn.com/16-11-21

"Финансы для управленцев и владельцев", 18 ноября, регистрация http://businesswmn.com/18-11-21

"Продажи в В2С: как найти подход к любому клиенту", 23 ноября, регистрация https://businesswmn.com/23-11-21

"Комплексная маркетинговая стратегия: Почему важна интеграция офлайн и онлайн", 30 ноября, регистрация http://businesswmn.com/30-11-21

"Управление digital. Что мы можем и чего не знаем, работая с online", 7 декабря, регистрация http://businesswmn.com/7-12-21

"Баланс между работой и личной жизнью. Миф или реальность?", 10 декабря, регистрация http://businesswmn.com/10-12-21

Все семинары будут проходить в формате онлайн-трансляций вживую, их можно будет просмотреть с любого удобного девайса. Будет возможность задать вопросы лектора в чате. Среди лекторов – успешные руководители, предприниматели и владелицы компаний, эксперты, сотрудничающие с крупными международными корпорациями, проводят обучение в международных бизнес-школах.

Следуя принципам устойчивого развития и поддерживая гендерный баланс в бизнесе, UKRSIBBANK уже три года подряд развивает проект "Women in Business" — "Женщины в бизнесе". Инициатива сосредоточена на женщинах, занимающихся предпринимательской деятельностью или обеспечивающих руководство бизнесом. Цифры показывают, что представленность таких женщин в Украине, как и в других странах, составляет от 25% до 30%. Согласно исследованиям, увеличение участия женщин в бизнесе способствует улучшению экономического положения не только для них самих, но и всей экономики.

Аналитики на основе исследований констатируют, что женщинам не хватает знаний, поэтому ориентированы на постоянное обучение и повышение осведомленности:

56% женщин считают, что для профессионального развития им не хватает актуальной информации в менеджменте, налогообложении, маркетинге и других специфических отраслях.

52% женщин отмечали недостаточную уверенность в своих силах.

42% женщин для развития бизнеса не хватает источников финансирования.

"Каждый год мы усиливаем нашу программу "Women in Business". Мы получаем обратную связь от участниц проекта и ищем новые возможности, которые могут помочь им как в профессиональном развитии, так и well-being, — рассказывает Янина Ольховская, директор по вопросам коммуникаций, корпоративной социальной ответственности и привлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group — женщины действительно креативны и эффективны владелицы бизнеса и менеджеры проектов.Они не боятся профессиональных вызовов, настойчивы, творчески решают задачи.Более того, женщины реинвестируют свои доходы в развитие своих семей, а значит и общества. Поэтому, поддерживая женщин в бизнесе, мы обеспечиваем устойчивое развитие украинской экономики и общества".

Как часть международной финансовой группы BNP Paribas UKRSIBBANK является активным промоутером устойчивого развития, в частности идеи гендерного равенства. При разработке программы "Женщины в бизнесе" UKRSIBBANK сосредоточился на трех ключевых направлениях:

информационная и консультационная поддержка – серия обучающих и практических семинаров и видео-консультации;

психологическая поддержка женщин – поощрение и мотивация развития;

помощь в развитии бизнеса и финансировании.

Поддерживая разные социально важные меры, банк стремится помочь женщинам смело делать первые шаги в бизнесе, а также развивать свое дело, выводить его на новый уровень прибыли. В частности, в этом году банк стал партнером мероприятия She Congress 2021, серии встреч "Her way of doing business" от Европейской бизнес Ассоциации, запустил на собственном YouTube канале серию открытых юридических консультаций для украинских предпринимателей среднего и малого бизнеса, которые интересны и полезны для всех клиентов. предпринимателей или тех, кто планирует развитие собственного дела.

В ближайшее время банк планирует создать комплексный пакет банковского обслуживания для женщин-предпринимателей, включающий как общие традиционные услуги ежедневного банкинга, так и индивидуальные привилегии для владелиц и руководительниц бизнеса.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку