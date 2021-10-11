UKRSIBBANK приглашает своих клиентов сыграть в теннис на TENNIS OPEN DAYS

Поупражняться с ракетками на кортах и получить хорошее настроение можно в течение следующих двух месяцев.

В октябре и ноябре UKRSIBBANK BNP Paribas Group проведет TENNIS OPEN DAYS. Во время мероприятия каждый клиент банка может бесплатно сыграть в большой теннис с друзьями, семьей, партнерами или даже тренером на лучших кортах Киева, Одессы, Днепра, Харькова и Львова.

Все что нужно для удачной игры: хорошее настроение, отличная компания, собственные ракетки и мячики, спортивная форма.

Чтобы сыграть матч, необходимо сделать несколько шагов:

заполнить регистрационную форму по этой ссылке

сообщить об удобном времени и потребности в тренере

прийти в определенный день и перед игрой показать документ, подтверждающий личность участника программы, и именную банковскую карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Поупражняться с теннисными ракетками и мячиками можно будет в воскресенье в октябре и ноябре по адресам:

г. Киев, Международная теннисная академия, Воздухофлотский пр-т, 63

г. Одесса, ТК Черноморец, ул. Вице-Адмирала Азарова, 1

г. Днепр, СК Human, пр-т П. Орлика, 20А

г. Харьков, Superior Golf & Spa Resort, пр-т Академика Курчатова, 1-A

г. Львов, СК Евроспорт, ул. Петрушевича, 1

TENNIS OPEN DAYS состоится уже в третий раз. В предыдущие годы почти три тысячи клиентов банка смогли весело и активно провести время.

"Активное участие наших клиентов в ТENNIS OPEN DAYS вдохновляет нас, поэтому каждый год мы расширяем объемы турнира. Мы видим, как к нам приходят и те, для кого это любимый вид спорта, и те, кто только делает первые попытки на корте и, наконец, увлекается игрой, ее динамичностью и положительной энергией. Радуемся, что даем дополнительные возможности нашим клиентам присоединиться к теннису, ведь этот вид спорта с каждым годом становится все более популярным. А также получить положительные впечатления в компании друзей на лучших кортах их города", — рассказывает Янина Ольховская, директор по коммуникациям, КСО и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Участие в TENNIS OPEN DAYS — это также прекрасная возможность стать причастным к великой истории тенниса, которую писали главный акционер UKRSIBBANK — международная финансовая Группа BNP Paribas совместно с мировыми легендами еще с 1973 года. Именно тогда французский Федерация тенниса обратилась к BNP — Banque Nationale de Paris с просьбой профинансировать установку мест в ложе центрального корта "Ролан Гаррос". С тех пор банк стал официальным спонсором турнира, а впоследствии присоединился к организации других самых популярных турниров — Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а также ряда любительских соревнований.

UKRSIBBANK призывает своих клиентов участвовать в TENNIS OPEN DAYS!

Детали по ссылке: https://my.ukrsibbank.com/ua/about-bank/tennis_open_days/

Встретимся на кортах вашего города! We are tennis!

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