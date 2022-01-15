Укртрансбезопасность категорически отрицает причастность к каким-либо незаконным действиям, — заявление компании

Накануне в центральном офисе прошли обыски следственных ГБР, связанных с закупкой спецформы для инспекторов службы.

Сотрудники Государственной службы Украины по безопасности на транспорте предоставили Государственному бюро расследований всю имеющуюся информацию о процессе закупки новой формы для инспекторов УТБ и подчеркнули, что полностью открыты для сотрудничества с правоохранительными органами.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности на странице ведомства в Facebook.

По информации блоггера Анны Минюковой, 14 января в центральном офисе Государственной службы безопасности на транспорте состоялись обыски следователей ГБР, связанных с закупкой спецформы для инспекторов службы. При этом на официальных страницах ГБР информация о проведении следственных действий по УТБ отсутствует.

В свою очередь УТБ, на странице в Фейсбуке обнародовали подробную информацию о проведении тендера. Согласно ей, в конце 2021 года Укртрансбезопасность объявила тендер на закупку униформы для инспекторов — 400 комплектов на общую сумму почти 3,9 млн грн. Тендер был объявлен на платформе Прозорро (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 ноября 2021 и прошел без замечаний. По данным УТБ, тендер выиграла компания с многолетним опытом работы в соответствующей сфере, и уже в конце декабря доставила ее для ГСБТ.

Комплект униформы состоит из 13 предметов и стоит 9746 грн. 22 коп., ее раздадут, инспекторам после окончания 4-х недельного обучения, которое начинается в понедельник, 17 января на базе Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел.

Также в службе подчеркнули, что Укртрансбезопасность остается открытой для сотрудничества со всеми правоохранительными органами и готова оказывать содействие в расследованиях правоохранителей.

Напомним, в октябре прошлого года Министерство инфраструктуры сообщило о намерении увеличить штат инспекторов УТБ вдвое.