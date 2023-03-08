"Прошу не останавливаться": в Одессе задержали предателя, наводившего российские ракеты (фото)

Служба безопасности Украины задержала в Одессе местного жителя, наводящего российские ракетные удары по региону. После прилетов вражеский информатор приходил на места ударов, чтобы выяснить и обнародовать их последствия для повторных атак.

Мужчина публиковал в запрещенных в Украине соцсетях информацию о местах базирования украинских военных и расположении критической инфраструктуры в Одесской области, сообщили в СБУ.

Оккупанты использовали эти данные для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов.

Фото: СБУ

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Контрразведчики установили и задержали злоумышленника в Одессе. На своих страницах в Сети одессит призывал к захвату государственной власти и уничтожению украинского народа.

"После долгой паузы рад сообщить) Как и заказывали - ударили не по краям, а по центру. Мои интрукции возымели эффект. Наконец сегодня это сделали. Мост разрушен. Укры в шоке! Я в восторге! Но просил бы еще добить его, чтобы он вообще рухнул. Более того, прошу не останавливаться и по другим объектам тоже отработать", - писал предатель российским оккупантам.

Фото: СБУ

Следователи сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

ч. 1 ст.161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в Одессе задержали бывшего боевика "ДНР", воевавшего у донецкого аэропорта. Предатель сознательно обстреливал позиции украинских военных.

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