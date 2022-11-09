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Укрытие в подвале и 20-часовая дорога: как семья из Броваров пережила ужасы войны

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
84
Время на прочтение
1 мин
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Укрытие в подвале и 20-часовая дорога: как семья из Броваров пережила ужасы войны

Фото: Pexels

Война для Ксении, ее мужа и маленькой Оли началась в родных Броварах.

Во время обстрелов и взрывов семья пряталась в подвале, а Ксения давала ребенку грудь, чтобы хоть как-то успокоить малыша.

Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".

Дальше была длинная 20-часовая дорога в Черновцы. Адаптация маленькой Оли в новом городе тоже проходила непросто. И здесь грудное вскармливание снова стало спасителем.

Вернувшись домой, Ксения продолжает кормить дочь грудью и вместе с молоком дарит ребенку защиту, материнскую любовь и тепло.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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Дата публикации
Просмотры
84
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