Укрытие в подвале и 20-часовая дорога: как семья из Броваров пережила ужасы войны

Война для Ксении, ее мужа и маленькой Оли началась в родных Броварах.
Во время обстрелов и взрывов семья пряталась в подвале, а Ксения давала ребенку грудь, чтобы хоть как-то успокоить малыша.
Об этом пишет "UNICEF.Ukraine".
Дальше была длинная 20-часовая дорога в Черновцы. Адаптация маленькой Оли в новом городе тоже проходила непросто. И здесь грудное вскармливание снова стало спасителем.
Вернувшись домой, Ксения продолжает кормить дочь грудью и вместе с молоком дарит ребенку защиту, материнскую любовь и тепло.
Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.
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