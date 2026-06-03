Укрытия должны спасать: омбудсмен отреагировал на ситуацию с хранилищами в Украине

Укрытие

Реклама

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинские укрытия должны быть реальным средством защиты во время воздушных тревог, а не создавать у людей чувство опасности или ошибочной безопасности. По его словам, результаты проверок свидетельствуют о многочисленных проблемах с готовностью защитных построек по всей стране.

Об этом говорится в отчете омбудсмана.

Лубинец подчеркнул, что его офис проводит системные мониторинговые визиты для укрытий в разных регионах Украины. В ходе проверок выявляется отсутствие безбарьерного доступа, запасов питьевой воды, аптечек и других необходимых условий для пребывания людей во время опасности. Кроме того, в отдельных случаях укрытия, отмеченные на официальных картах, фактически не существуют или непригодны для использования.

Реклама

Омбудсмен отметил, что подобные недостатки представляют серьезную угрозу для граждан, особенно на фоне постоянных российских атак. По его словам, укрытия должны соответствовать своему главному предназначению — спасать жизнь людей, а не вызывать дополнительный страх или сомнения в безопасности.

Проблему подтверждают и результаты других проверок. Ранее Лубинец сообщал, что подавляющее большинство обследованных укрытий в Украине имеют те или иные недостатки, которые нуждаются в устранении.

В офисе омбудсмена призвали органы местных властей и балансодержателей защитных сооружений оперативно реагировать на выявленные нарушения и обеспечивать надлежащее состояние укрытий для населения.

Напомним, что ранее сообщалось, что люди погибли дорогой до укрытия : происходившее в Киеве на месте кровавого удара РФ

Реклама

Новости партнеров