"Укрытия стоят полупустые": Кличко после атаки призвал киевлян активнее прятаться

Виталий Кличко / © Associated Press

Реклама

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что в столице не хватает укрытий. Однако власти работают в этом направлении.

Об этом он сказал в эфире программы Завтрак с 1+1.

«Может не хватать укрытий в некоторых микрорайонах, потому что до укрытий достаточно большое время, нужно несколько десятков минут пройти. Есть укрытия, которые стоят полупустые, и обращаемся к людям не игнорировать воздушные тревоги. С другой стороны, в каждом районе должно быть укрытие, потому что я уже говорил — время от запуска до прилета баллистики — это несколько минут. Город сейчас работает для того, чтобы строить новое укрытие», — сказал он.

Реклама

Мэр столицы заверил, что укрытия проверяют стабильно, потому что Киев — в эпицентре российских атак.

«Мы укрытия постоянно проверяем, большие средства направлены на строительство укрытий, постоянно открываем новые. Для этих укрытий нужны десятки тысяч для того, чтобы укрытие было в каждом микрорайоне и чтобы люди успевали за минуты быть в безопасном месте», — добавил он.

Атака по Киеву и области 6 июля — последние новости

Ночью, 6 июля, Россия нанесла массированный удар по Украине с использованием дронов, баллистических и крылатых ракет.

В Киеве в результате российской атаки погибли, по меньшей мере, 11 человек, еще около 50 получили ранения. В целом работы по ликвидации последствий продолжаются более чем на 20 локациях. Самая сложная ситуация в Дарницком и Подольском районах.

Реклама

Киев пережил атаку / © Associated Press

Киевщина также подверглась массированной российской атаке. Ее последствия стали причиной усиленных мер безопасности на железнодорожной сети региона. ГСЧС ввела ограничения на отдельных участках, из-за чего часть рейсов направили по объездным маршрутам. В Вишневом ситуация после ночных ударов особенно напряженная.

Новости партнеров