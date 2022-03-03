"Укрзалізниця" делает все поезда с востока на запад эвакуационными

"Укрзалізниця" делает все поезда с востока на запад эвакуационными

Перевозка у них бесплатная.

"Укрзалізниця" делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что продажи билетов на них закрываются. Ими пассажиры, желающие выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться.

График:

№1/2 Константиновка — Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье — Ужгород

№5/6 Мариуполь — Рахов

№7/8 Киев – Черновцы

№15/16 Харьков — Рахов

№17/18 Харьков – Ужгород

№21/22 Харьков — Трускавец

№25/26 Одесса — Рахов

№29/30 Киев – Ужгород

№31/32 Кривой Рог – Ужгород

№35/36 Одесса — Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№41/42 Днепр — Трускавец

№45/46 Краматорск – Ужгород

№49/50 Киев — Трускавец

№55/56 Киев — Рахов

№57/59-№58/60 Киев — Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса – Ковель

№81/82 Киев – Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка — Львов, Ковель

№91/92 Киев – Львов

№95/96 Киев — Рахов

№97/98 Киев – Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львов

№119/120 Запорожье – Львов

№129/130 Кременчуг — Ворохта

№149/150 Полтава — Черновцы

№135/136 Одесса – Черновцы

№249/250 Киев – Черновцы

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 723 Харьков – Львов

№747 Киев – Тернополь.

Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

"Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей", отмечают в УЗ.