"Укрзалізниця" делает все поезда с востока на запад эвакуационными

Перевозка у них бесплатная.
"Укрзалізниця" делает все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что продажи билетов на них закрываются. Ими пассажиры, желающие выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться.
График:
№1/2 Константиновка — Ивано-Франковск
№3/4 Запорожье — Ужгород
№5/6 Мариуполь — Рахов
№7/8 Киев – Черновцы
№15/16 Харьков — Рахов
№17/18 Харьков – Ужгород
№21/22 Харьков — Трускавец
№25/26 Одесса — Рахов
№29/30 Киев – Ужгород
№31/32 Кривой Рог – Ужгород
№35/36 Одесса — Перемышль
№37/38 Одесса – Ужгород
№41/42 Днепр — Трускавец
№45/46 Краматорск – Ужгород
№49/50 Киев — Трускавец
№55/56 Киев — Рахов
№57/59-№58/60 Киев — Ворохта, Чоп
№77/78 Одесса – Ковель
№81/82 Киев – Ужгород
№85/87-86/88 Новоалексеевка — Львов, Ковель
№91/92 Киев – Львов
№95/96 Киев — Рахов
№97/98 Киев – Ковель
№114/113-142/141 Лиман – Львов
№119/120 Запорожье – Львов
№129/130 Кременчуг — Ворохта
№149/150 Полтава — Черновцы
№135/136 Одесса – Черновцы
№249/250 Киев – Черновцы
№749/750 Киев – Ивано-Франковск
№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов
№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов
№ 723 Харьков – Львов
№747 Киев – Тернополь.
Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.
"Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей", отмечают в УЗ.