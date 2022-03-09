Укрзалізниця добавила рейсы из городов, где сейчас наблюдается наибольший спрос пассажиров

Укрзалізниця добавила рейсы из городов, где сейчас наблюдается наибольший спрос пассажиров

Выехать на запад Украины можно из Киева, Кривого Рога и Днепра.

Укрзалізниця добавляет эвакуационные рейсы из городов, где наблюдается наибольший спрос пассажиров.

Об этом идет речь на сайте компании.

Так жители Украины могут эвакуироваться по следующим направлениям:

Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов сегодня в 13:00;

Кривой Рог – Чоп в 15:00;

Днепр – Львов в 19:00.

В свою очередь отменен рейс 724 Харьков – Львов в 17:00 из-за насыщенности рейсов из Харькова. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку.

Прочие плановые рейсы по ст. Харьков:

12:36 — №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:09 — №15 Харьков – Рахов

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород – Лиман

Напомним, что для вывоза украинцев в Словакию назначила ежедневные поезда. Они начнут курсировать со среды, 9 марта. Со станции Чиерна над Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чопа в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49. Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тиссоу – Кошице.