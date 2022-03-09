Укрзалізниця добавила рейсы из городов, где сейчас наблюдается наибольший спрос пассажиров

Выехать на запад Украины можно из Киева, Кривого Рога и Днепра.
Укрзалізниця добавляет эвакуационные рейсы из городов, где наблюдается наибольший спрос пассажиров.
Об этом идет речь на сайте компании.
Так жители Украины могут эвакуироваться по следующим направлениям:
- Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов сегодня в 13:00;
- Кривой Рог – Чоп в 15:00;
- Днепр – Львов в 19:00.
В свою очередь отменен рейс 724 Харьков – Львов в 17:00 из-за насыщенности рейсов из Харькова. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку.
Прочие плановые рейсы по ст. Харьков:
- 12:36 — №46 Лиман – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
- 15:09 — №15 Харьков – Рахов
- 19:27 — №795 Харьков – Днепр
- 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 21:43 — №7 Харьков – Одесса
- 22:40 — №45 Ужгород – Лиман
Напомним, что для вывоза украинцев в Словакию назначила ежедневные поезда. Они начнут курсировать со среды, 9 марта. Со станции Чиерна над Тисоу (Словакия) поезд будет отправляться в 7:00 и прибывать в Чопа в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49. Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда Чиерна-над-Тиссоу – Кошице.