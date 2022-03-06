"Укрзалізниця" меняет остановку поездов львовского направления для равномерного распределения пассажиров

Также "Укрзалізниця" сообщила, что уже эвакуировано около 1,5 млн украинцев и иностранных граждан – преимущественно детей и женщин, имеющих первоочередное право посадки на переполненные рейсы.

В связи с заполненностью львовского центрального вокзала "Укрзалізниця" будет приоритетно останавливать поезда львовского направления по ст. Подзамче (Львов) для более равномерного и безопасного распределения пассажиров, передает пресс-служба УЗ.

Добавим, что "Укрзалізниця" перевезла около 1,5 млн украинцев и иностранных граждан – преимущественно детей и женщин, имеющих первоочередное право посадки на переполненные рейсы.

"При этом мы зафиксировали отдельные обращения о том, что якобы кто-то от имени "Укрзализныци" требует деньги за проезд эвакуационным рейсом. Каждый такой сигнал мы будем расследовать как серьезное преступление — во время войны, когда нашей первоочередной миссией является спасти как можно больше людей, такого просто нельзя допустить. Поэтому вдруг увидите – фиксируйте на видео и пишите нам в чат-бот или звоните круглосуточно 0 800 503 111", — отметили в УЗ.

Напомним, что со станции Чоп можно пересесть на поезда в Венгрию.

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд сообщением Львов – Чоп – Львов №7625/7626.

Поезд отправится с Главного железнодорожного вокзала Львова 6 марта ориентировочно в 10:00, сообщает пресс-служба компании.