«Укрзалізниця» начинает национализацию российских вагонов в Украине

15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины.

Стартует национализация российских вагонов в Украине.

Это стало возможным после подписания Президентом Закона «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности России».

В настоящее время 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины. Они принадлежат 250 компаниям. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

«Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины. Процедура займет время, поэтому уже начинаем», — сказал Александр Камышин.

Определение кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю России он назвал задачей небыстрой.

«Но есть время, есть вдохновение», — добавил он.

Хотя есть компании, которые точно принадлежат России. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже больше 3000 вагонов.

Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу.

Предупреждаю возможные вопросы. Украинских вагонов в России всего 482.

Напомним, украинские журналисты обнаружили золотой вагон Медведчука. Позолота, ярко-красный бархат и белые скатерти. Этот вагон – подарок от жены, Оксаны Марченко. "Укрзализныця" уже отреагировала на расследование.