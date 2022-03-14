"Укрзалізниця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы за границу на 14 марта

Граждане смогут уехать в Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.
"Укрзалізниця" назначила международные эвакуационные рейсы на 14 марта 2022 года.
Расписание поездов обнародовано на сайте компании.
Польша
0:40 — №7603 Львов — Пшемысль
5:27 — №7605 Львов — Пшемысль
10:30 — №907/908 Днепр – Хелм
12:12 — №7609 Львов – Пшемысль
15:40 — №7611 Львов — Пшемысль
16:00 — №912/911 Запорожье-1 – Хелм
19:55 — №7601 Львов — Пшемысль
17:00 – Львов – Хелм
18:22 — №38/36-35/37 Одесса-Главная — Пшемысль
19:13 — №67/68 Киев-Пасс – Варшава
Словакия
11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49)
16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия
В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов
Чоп — Захонь (Венгрия)
12:30 Мукачево — Будапешт
Румыния
23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния).
Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины
Напомним, что обнародован график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 14 марта по Украине.