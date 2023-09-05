"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков

"Укрзалізниця" назначила дополнительные рейсы из Киева в Харьков. На этой неделе 7, 8 и 9 сентября из столицы отправится дополнительный ночной поезд №251/252 Киев-Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

Отправление из Киева в 13:04, прибытие в Харьков в 20:31 (8 сентября — 21:42). Обратно поезд будет отправляться из Харькова в 22:00 (8 сентября — в 23:50) и прибывать в Киев в 05:00 (8 сентября — 07:53).

Цена за койку в купе составляет 719 гривен, а в люксе – 1755 гривен.

Напомним, "Укрзалізниця" запустила новый рейс на популярном международном направлении.

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