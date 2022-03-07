Вдобавок к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы.
"Укрзалізниця" обнародовала график курсирования эвакуационных поездов на 8 марта.
"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уик-энд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизнь для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать – надежно, вдохновенно, железно", — сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
8 марта сообщения по основным станциям будут выглядеть следующим образом:
Киев:
01:00 "Интерсити+" Дарница — Харьков
01:56 — №16 Рахов – Харьков
04:02 — №002 Константиновка – Ивано-Франковск
04:21 — №260 Ворохта – Киев
06:23 — №114, 142 Львов — Лиман
07:00 — №722 Дарница – Харьков
07:00 — №732 Дарница — Днепр
08:00 — №705 Дарница – Львов
12:06 — №45 Ужгород – Лиман
13:34 — №114/142 Лиман – Львов
14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
15:02 — №55 Киев — Рахов
17:00 — №743 Киев – Львов
17:12 — №13 Киев – Солотвино
17:42 — №792 Киев – Кременчуг
17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
18:30 — №81 Киев – Ужгород
19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
19:48 — №95 Киев — Рахов
20:05 — №29 Киев – Ужгород
20:12 — №49 Киев – Трускавец
20:21 — №59 Киев – Чоп
20:21 — №57 Киев – Ворохта
21:07 — №38 Киев – Запорожье
21:15 — №105 Киев – Одесса
21:22 — №97 Киев – Ковель
22:03 — №149 Полтава – Черновцы
22:10 — №17 Харьков – Ужгород
22:22 — №7 Киев – Черновцы
22:37 — №91 Киев – Львов
22:47 — №46 Ужгород – Лиман
23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
Харьков:
04:11 — №114, 142 Лиман – Львов
07:15 – ИС+ Харьков – Львов
08:00 – ИС+ Харьков – Львов
08:20 — №138 Хмельницкий – Лиман
09:15 — №090 Одесса – Лиман
09:40 — №229/230 Харьков — Ужгород
10:30 — №796 Днепр – Бахмут
11:00 – № 207/208 Харьков – Львов
12:00 — №239/240 Харьков — Тернополь
12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород
14:00 – ИС+ Харьков – Львов
14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
15:00 – №219 Харьков – Львов
15:09 — №17 Харьков – Ужгород
17:00 — №723 Харьков – Львов
19:27 — №796 Харьков – Днепр
20:15 — №021 Харьков – Трускавец
21:43 — №7 Харьков – Одесса
22:40 — №45 Ужгород — Лисичанск
22:46 — №090 Лисичанск – Одесса
Запорожье:
07:59 №088 Ковель — Запорожье
07:59 №086 Львов — Запорожье
08:16 — №38 Киев – Запорожье
12:20 — №223 Запорожье – Львов
14:00 — №227 Запорожье — Ковель
14:45 №004 Запорожье – Ужгород
16:05 — №068 Запорожье – Львов
16:05 №088 Запорожье — Ковель
21:38 — №038 Запорожье – Киев
22:26 — №070 Львов – Запорожье
Днепр:
05:00 — №38 Киев – Запорожье
06:23 — №796 Днепр – Харьков
12:00 — №201 Днепр – Львов
14:00 — №732 Днепр – Львов
15:00 — №212 Днепр — Трускавец
16:39 — №6 Запорожье – Ужгород
В дополнение к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы из
Кривого Рога:
10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм
14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов
19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород
20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп
Одессы :
22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород
Эвакуационные электрички будут курсировать:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
Международные эвакуационные рейсы:
№950 Львов – Хрубешув в 00:01;
№7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№952 Львов – Хрубешув в 07:10;
№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№908/907 Днепр – Хелм в 08:00
№7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
№911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
№902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Напомним, российские оккупанты в Киевской области обстреляли села и автобус с мирными жителями. По данным следствия, 7 марта 2022 года вражеские войска произвели минометный обстрел автобуса вблизи села Лютеж Вышгородского района Киевской области. Ранен водитель – военнослужащий Национальной гвардии Украины, который должен был осуществить эвакуацию мирного населения.
Читайте также: