Вдобавок к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы.

"Укрзалізниця" обнародовала график курсирования эвакуационных поездов на 8 марта.

"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уик-энд, во время которого мы бы везли вас к морю или горам... Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизнь для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой. И мы продолжаем спасать – надежно, вдохновенно, железно", — сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

8 марта сообщения по основным станциям будут выглядеть следующим образом:

Киев:

01:00 "Интерсити+" Дарница — Харьков

01:56 — №16 Рахов – Харьков

04:02 — №002 Константиновка – Ивано-Франковск

04:21 — №260 Ворохта – Киев

06:23 — №114, 142 Львов — Лиман

07:00 — №722 Дарница – Харьков

07:00 — №732 Дарница — Днепр

08:00 — №705 Дарница – Львов

12:06 — №45 Ужгород – Лиман

13:34 — №114/142 Лиман – Львов

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:00 — №743 Киев – Львов

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:10 — №17 Харьков – Ужгород

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Ужгород – Лиман

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

Харьков:

04:11 — №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

08:20 — №138 Хмельницкий – Лиман

09:15 — №090 Одесса – Лиман

09:40 — №229/230 Харьков — Ужгород

10:30 — №796 Днепр – Бахмут

11:00 – № 207/208 Харьков – Львов

12:00 — №239/240 Харьков — Тернополь

12:36 — №46 Лисичанск – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

15:00 – №219 Харьков – Львов

15:09 — №17 Харьков – Ужгород

17:00 — №723 Харьков – Львов

19:27 — №796 Харьков – Днепр

20:15 — №021 Харьков – Трускавец

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород — Лисичанск

22:46 — №090 Лисичанск – Одесса

Запорожье:

07:59 №088 Ковель — Запорожье

07:59 №086 Львов — Запорожье

08:16 — №38 Киев – Запорожье

12:20 — №223 Запорожье – Львов

14:00 — №227 Запорожье — Ковель

14:45 №004 Запорожье – Ужгород

16:05 — №068 Запорожье – Львов

16:05 №088 Запорожье — Ковель

21:38 — №038 Запорожье – Киев

22:26 — №070 Львов – Запорожье

Днепр:

05:00 — №38 Киев – Запорожье

06:23 — №796 Днепр – Харьков

12:00 — №201 Днепр – Львов

14:00 — №732 Днепр – Львов

15:00 — №212 Днепр — Трускавец

16:39 — №6 Запорожье – Ужгород

В дополнение к графиковым сообщениям запланированы эвакуационные рейсы из

Кривого Рога:

10:30 — №915/916 Кривой Рог – Хелм

14:00 — №222/221 Кривой Рог – Львов

19:08 — №229/230 Кривой Рог – Ужгород

20:00 — №206/205 Кривой Рог – Чоп

Одессы :

22:32 — №238/237 Одесса – Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:

на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:

№950 Львов – Хрубешув в 00:01;

№7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№952 Львов – Хрубешув в 07:10;

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№908/907 Днепр – Хелм в 08:00

№7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№911/912 Днепр – Хелм в 10:30;

№902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

Напомним, российские оккупанты в Киевской области обстреляли села и автобус с мирными жителями. По данным следствия, 7 марта 2022 года вражеские войска произвели минометный обстрел автобуса вблизи села Лютеж Вышгородского района Киевской области. Ранен водитель – военнослужащий Национальной гвардии Украины, который должен был осуществить эвакуацию мирного населения.

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