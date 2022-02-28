"Укрзалізниця" обнародовала расписание поездов по Украине: откуда и куда можно доехать

График может меняться в зависимости от ситуации.
Укрзалізниця возвращается к системному формированию графика движения в сутки.
Об этом сообщают в телеграм-канале компании.
Учитывая военное положение в стране и ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзалізниця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.
В сутки 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:
016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56
022 ТРУСКОВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50
002 КОНСТАНТИНОВКА -ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21
114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 06.50
722 КИЕВ ПАС-ХАРЬКОВ-ПАСС 09:00 (ст. Дарница 09:22)
738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34
749 КИЕВ ПАС -ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07
769 КИЕВ ПАС -КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02
013 КИЕВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЕВ ПАС-КР.РОГ ГОЛ 17.22
790 КИЕВ ПАС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42
792 КИЕВ ПАС-КРЕМЕНЧУГ 17.42
726 КИЕВ ПАС-ХАРЬКОВ-ПАСС 18.03
081 КИЕВ ПАС -УЖГОРОД 18.30
067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
Дополнительно назначено:
715 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 20.00
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, Волыню и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом:
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦК-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРЬКОВ-ПАСС-КИЕВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39
015 ХАРЬКОВ-ПАСС-РАХОВ 15.09
077 ХАРЬКОВ-ПАСС-МАРИУПОЛЬ 16.23
795 ХАРЬКОВ-ПАСС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27
021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦК 21.26
007 ХАРЬКОВ-ПАСС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 22.40
В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих в Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.
28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 час. будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27. из Львова в Чоп и обратно.
Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захон (Венгрия).
При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.
Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзалізниці приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды