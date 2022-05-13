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"Укрзалізниця" отменяет эвакуационные поезда: остается только один рейс

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"Укрзалізниця" отменяет эвакуационные поезда: остается только один рейс

Фото: УНІАН

"Укрзалізниця" завершает программу эвакуационных поездов из-за существенного уменьшения количества пассажиров, пользующихся такими рейсами.

В то же время компания оставляет один такой эвакуационный рейс, курсирующий из Покровска Донецкой области.

Об этом на брифинге рассказал глава "Укрзалізниці" Александр Камышин.

"Железная дорога продолжает работать по графику. Мы заканчиваем эвакуационную программу. Мы продолжаем ее только в направлении из Донбасса. У нас на вчера – только один эвакуационный поезд. И все больше людей пользуется нормальным регулярным сервисом "Укрзалізниці", – рассказал директор компании.

Он также сообщил, что в течение 12 мая компания перевезла 30 тыс. пассажиров и только 177 – пассажиры эвакуационных рейсов.

"При этом мы продолжаем предоставлять эвакуационный сервис, где он действительно нужен. Мы его сейчас делаем с Покровском и будем делать до тех пор, пока это потребуется. Все меньше и меньше людей пользуется им, но это люди, у которых ограничена мобильность и железная дорога – единственный способ уехать", – объяснил Камышин.

Напомним, "Укрзалізниця" предлагает новый хабовый маршрут в и из Варшавы: опубликовано расписание.

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