"Укрзалізниця" отозвала вагоны-рефрижераторы из-за того, что Россия не забирает тела своих военных

"Укрзалізниця" отозвала вагоны-рефрижераторы из-за того, что Россия не забирает тела своих военных

Вагоны простояли на указанных станциях трое суток, но тела русских солдат в них так и не начали грузить.

"Укрзалізниця" отозвала выделенные вагоны-рефрижераторы для тел военных РФ, вторгшихся в Украину.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Компания "Укрзалізниця" сообщила, что отзывает свои вагоны-рефрижераторы для тел военных РФ, поскольку российская сторона отказалась их забирать.

"Вагоны простояли на указанных станциях трое суток, но тела российских солдат в них так и не начали грузить. Наверное, бессмысленно было ожидать человечного отношения к останкам тел своих воинов от армии, бомбящей мирных жителей", — сообщил глава "Укрзалізниці" Александр Камышин. в своем телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что УЗ готова поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова унести тела своих солдат и вернуть их семьям.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков – 285 ед.,

ББМ – 985 ед.,

артиллерийских систем – 109 ед.,

РСЗО ‒ 50 ед.

средства ПВО – 21 ед.,

самолетов – 44 ед.,

вертолетов – 48 ед.,

автомобильной техники – 447 ед.,

легкие скоростные катера – 2 ед.,

цистерн с ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.