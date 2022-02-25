"Укрзалізниця" отправляет эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова: затем курсирование ограничат

"Укрзалізниця" отправляет эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова: затем курсирование ограничат

Как долго будет ограничение на курсирование поездов, неизвестно.

"Укрзалізниця" сегодня, 25 февраля, после 13:00 планирует отправить эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова.

Как сообщили в компании, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз пассажиров продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.

Также в УЗ заявили, что около 80% пассажирских поездов компании продолжают курсировать по стране.

"К сожалению, обеспечить соблюдение графика пока не возможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", — добавили в Укрзалізниці.

Как сообщалось, "Укрзалізниця" отменила ряд рейсов из Киева в связи с опасной ситуацией. В частности, речь идет о поездах в Шостку и Сумы.