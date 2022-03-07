"Укрзалізниця" предоставила карту железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов

Пока можно отследить ситуацию с передвижением поездов и работой вокзалов Украины.
"Укрзалізниця" предоставила актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов.
Также известно расписание эвакуационных рейсов:
- №221/222 Кривой Рог – Львов в 14:50
- №225/226 Краматорск – Ужгород в 16:00
- №227/228 Запорожье – Ковель в 16:05
Добавим, что граждане, направляющиеся к границе с государствами Европы, должны принять во внимание загруженность пунктов пропуска, сообщает Национальная полиция.
Сейчас наиболее перегружена Львовская область. Люди стоят в километровых очередях не менее 20 часов.
"Уважаемые граждане, на других пунктах пропуска намного свободнее! Разгрузите дороги и сэкономьте свое время. Выберите для проезда другие направления", — предупреждают пограничники.