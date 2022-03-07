"Укрзалізниця" предоставила карту железнодорожного сообщения и функционирования вокзалов

Пока можно отследить ситуацию с передвижением поездов и работой вокзалов Украины.

"Укрзалізниця" предоставила актуальную информацию о железнодорожном сообщении и функционировании вокзалов.

Также известно расписание эвакуационных рейсов:

№221/222 Кривой Рог – Львов в 14:50

№225/226 Краматорск – Ужгород в 16:00

№227/228 Запорожье – Ковель в 16:05

Добавим, что граждане, направляющиеся к границе с государствами Европы, должны принять во внимание загруженность пунктов пропуска, сообщает Национальная полиция.

Сейчас наиболее перегружена Львовская область. Люди стоят в километровых очередях не менее 20 часов.

"Уважаемые граждане, на других пунктах пропуска намного свободнее! Разгрузите дороги и сэкономьте свое время. Выберите для проезда другие направления", — предупреждают пограничники.