"Укрзалізниця" предупредила о задержке поезда в Киев более чем на 6 часов: что произошло

Поезд из Польши в Киев задерживается.

Утром в четверг, 1 сентября, поезд №716 Перемышль — Киев отправился с задержкой 6 часов 27 мин из-за опоздания польских поездов с украинскими пассажирами на пересадку.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

"Всех дождались и мчимся домой. Извиняемся перед остальными пассажирами за задержку", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой. Этот маршрут 25 лет не функционировал, теперь по нему могут перевозить 10 млн тонн груза в год.

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