"Укрзалізниця" прекратила взаимодействие с российской компанией: железнодорожные переходы между странами разрушены

"Укрзалізниця" прекратила взаимодействие с российской компанией: железнодорожные переходы между странами разрушены

Прекращена диспетчерская связь с РФ.

АО "Укрзалізниця" прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

"Мы предлагали железнодорожникам Российской Федерации мир и остановить войну, но они продолжали подвозить танки и другую боевую технику в Украину и ее границы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов, разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ.

В компании сообщают, что запрос РЖД на возобновление связи с "Укрзалізницею" ничего не имел общего с гуманитарной миссией. Ведь "это была ничтожная попытка возобновить поставки военной техники".

Укрзалізниця полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать "Шелковый путь" в обход России.