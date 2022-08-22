"Укрзалізниця" сообщила об опоздании польского поезда: как обеспечат дальнейшую пересадку

Опоздание может составлять до трех часов.

Появилось сообщение об опоздании польского поезда №43003/104 Богумин-Перемышль.

Основную долю пассажиров, имеющих дальнейшую пересадку на украинские рейсы, "Укрзалізниця" информирует о дальнейших изменениях.

Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ".

"Наши рейсы №32 Перемышль-Запорожье, №36 Перемышль-Одесса и №54 Перемышль-Киев дождутся своих пассажиров. Задержка может составить около 3 часов, просим ориентироваться на объявления по вокзалу", — отметили в "УЗ".

Как только поезда заедут на украинскую территорию, "Укрзалізниця" сделает все, чтобы наверстать часть опоздания, подчеркнули в управлении.

"Привезем домой всех", – сообщили в "УЗ".

Напомним, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Так, с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00 на следующий день.

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