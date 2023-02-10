"Укрзалізниця" сообщила об отставании от графиков 11 поездов: список

Из-за обесточивания участков перебои в пригородном сообщении в Харьковской и Донецкой областях.

"Укрзалізниця" сообщила об отставании от графиков 11 поездов.

Отклонение поездов от графиков незначительно: 41 поезд из 52 поездов дальнего сообщения следует по расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

А отстают сейчас от графика следующие поезда:

№15/16 Ясиня — Харьков (+1 ч 29 мин);

№21/22 Трускавец — Харьков (+1 ч 13 мин);

№749/750 Вена — Киев (+1 ч 8 мин);

№749/750 Ужгород — Киев (+1 ч 8 мин);

№13/14 Солотвино — Киев (+55 мин);

№749/750 Киев — Вена (+35 мин);

№711/712 Киев — Краматорск (+45 мин);

№191/192 Одесса — Краматорск (+25 мин);

№91/92 Одесса — Харьков (+17 мин);

№113/114 Львов — Харьков (+15 мин);

№111/112 Киев — Изюм (+12).

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450 пассажиров поезда №712 Киев — Краматорск на станции Полтава-Южная пересажены в спальные вагоны, которые продолжили движение по маршруту под теплотягой. Задержка поезда составляет 45 мин.

Из-за обесточивания участков перебои в пригородном сообщении в Харьковской и Донецкой областях.

Киевская кольцевая электричка курсирует по графику.

На вокзалах работают пункты и крепости несокрушимости, ситуация контролируемая, есть резервное энергоснабжение.

"Просим внимательно слушать объявления на вокзалах и станциях и следить за официальными сообщениями. Также напоминаем, что пассажиров, при форс-мажорных обстоятельствах, в результате обстрелов и воздушных тревог, которые не успели на свои рейсы, мы с теми же билетами посадим на следующий рейс аналогичного направления", — отмечает пресс-служба "Укрзалізниці".

Напомним, Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине, есть "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

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