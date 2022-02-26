"Укрзализныця" увеличила количество поездов в польский Перемышль

Добавлены еще три поезда.

"Укрзализныця" добавила еще три рейса на поезд сообщением "Львов – Перемышль".

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Электрички будут отправляться после 8:00, 12:00, 16:00, а также в 19:55, 00:40 и 05:27

"Львов: рейсы на Перемышль отправляются челночно один за другим. Посадка в порядке живой очереди", — говорится в сообщении.

Тем временем из Киева рейсы на восток и запад отправляются с задержкой из-за смены маршрутов и графиков движения безопасными путями.

Отменен только скоростной поезд в Константиновку. Интерсити+ 705 и 715 будут направляться во Львов вместо Перемышля и возвращаться в Киев.