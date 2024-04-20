"Укрзалізниця" в тестовом режиме возвращает в Одессу поезд Интерсити+

Билеты на Одессу уже в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.
Акционерное общество "Укрзалізниця" в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+.
Об этом АО "Укрзалізниця" сообщает в Telegram.
Поезд №761/762 Киев-Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.
"Кроме этого на пасхальный уикенд увеличиваем предложение мест из Киева во Львов, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев-Львов на 4 и 5 мая", — отметили в "Укрзалізниці".
Билеты на Одессу уже есть в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни.
Напомним, ранее "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на поезд Чоп – Будапешт – Вена.
Читайте также ведущие новости дня: