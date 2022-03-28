Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Укрзалізниця" восстановила поврежденную в результате обстрела контактную сеть нечетного пути на перегоне Вишневое-Боярка

Дата публикации
Просмотры
188
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" восстановила поврежденную в результате обстрела контактную сеть нечетного пути на перегоне Вишневое-Боярка

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Однако из-за возобновления обстрелов работы по восстановлению контактной сети парного пути временно приостановлены.

"Укрзалізниця" возобновила поврежденную в результате обстрела контактную сеть нечетного пути на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области.

Об этом сообщает "Укрзалізниця" в Telegram.

"Укрзалізниця" оперативно восстановила поврежденную в результате обстрела контактную сеть нечетного пути на перегоне Вишневое-Боярка. Однако из-за возобновления обстрелов работы по восстановлению контактной сети парного пути временно приостановлены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что как только будет безопасно, "Укрзалізниця" вернется к работе, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов по этому участку.

Напомним, "Укрзалізниця" сообщила о задержке поездов №16 "Рахов-Харьков" и №14 "Солотвино-Киев" из-за того, что в результате обстрела в 12:52, была повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области.

Читайте также:

Следующая публикация