"Укрзалізниця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром

"Укрзалізниця" возобновляет курсирование Интерсити+ между Киевом и Днепром

С 6 мая Интерсити+ снова будет курсировать между Киевом и Днепром.

"Укрзалізниця" возобновляет регулярное курстрование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев — Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

С 6 мая поезд №732/731 будет отправляться из Киева ежедневно в 6:02. Будет прибывать в Днепр в 13:30.

Обратно из Днепра поезд будет отправляться в 13:50, а в Киев будет прибывать в 21:11 до наступления комендантского часа.

Билеты на поезд уже есть в продаже.

Напомним, что россияне 3 мая обстреляли железнодорожную инфраструктуру, в результате чего задерживается ряд поездов.

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