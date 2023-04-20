"Укрзалізниця" возобновляет сообщение в Покровск Донецкой области: список рейсов

До сих пор регулярно курсировали эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно одностороннее из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.

"Укрзалізниця", впервые с начала полномасштабного вторжения России, возобновляет продажу билетов на регулярные рейсы в Покровск Донецкой области.

Об этом говорится в Telegram-канале "Укрзалізниці".

"Напомним, до сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно односторонне из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром", — пишет пресс-служба.

Начиная с 28 апреля начнут курсировать беспересадочные группы вагонов в состав рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.

Отправление из Львова: ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс в 14:15 с прибытием в 12:44.

Отправление из Киева: ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск в 13:00. Обратный рейс в 14:15 с прибытием в 05:54.

Напомним, в Украине заработал новый транспортный переход на границе с Молдовой.

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