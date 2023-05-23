"Укрзалізниця" вводит летний график движения поездов: что изменится

Железная дорога уменьшит время на пути следования для более чем 35 поездов.

"Укрзалізниця" вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 с 10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В новом графике железнодорожники предусмотрели два новых рейса:

Поезд №40/39 Запорожье – Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья – от Славско до Берегово;

Поезд №148/147 Киев-Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области удобно планировать свой отдых у моря.

Еще два поезда ""Укрзалізниці" из нового графика изменят свой маршрут следования для новых интересных сообщений:

№13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юг), что даст жителям Подолья и Тернопольщины удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;

№234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям долгожданное сообщение с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

Кроме этого, в новом графике четырем поездам "Укрзалізниці" продлен маршрут следования:

№43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск теперь под фирменную музыку будет направляться в Черкассы, давая жителям Черкасской области новое удобное сообщение с Прикарпатье;

№105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться в и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;

№63/64 Харьков — Киев — Харьков опционально по новому графику сможет курсировать до Львова;

№53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.

Кроме того, железная дорога уменьшит время на пути следования для более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев — Ужгород, №749 /750 Киев – Чоп, Ужгород, №779/780 Киев – Сумы, №790/789-792/791 Киев – Кропивницкий/Кременчуг и другим.

Напомним, в "Укрзалізниці" обещают начать возить женщин и мужчин по отдельности.

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