"Укрзализниця" выпустила новый инклюзивный поезд (фото)

В Украине появился новый инклюзивный поезд, который будет курсировать по железнодорожному маршруту Ужгород-Львов. Это уже 29-й капитально отремонтированный инклюзивный электропоезд, 19 из которых были подготовлены за время полномасштабной войны.

Об этом информирует пресс-служба "Укрзализныци".

У электропоезда ЕР2 есть удобные большие туалеты, приспособленные для использования людьми с инвалидностью, пандусы, таблички, продублированные шрифтом Брайля, пеленальные столики, места для перевозки велосипедов, удобные сиденья для пассажиров, а также обновленная систему освещения, информирования и пожаротушения.

"Укрзализныця" представила еще одно инклюзивное влечение

"Укрзализныця" представила еще одно инклюзивное влечение

"Укрзализныця" представила еще одно инклюзивное влечение

"Этот поезд уже в скором времени выйдет на маршрут №829 сообщением Ужгород — Львов. Он будет отправляться из Ужгорода в 06:25 и прибывать во Львов в 12:10. В обратном направлении, из Львова, поезд будет отправляться в 16:35 и прибывать в Ужгород в 22:25", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" планирует вернуть военизированную охрану в поезда. Цель этих мер – безопасность пассажиров, а также избежание конфликтов в поездах.

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