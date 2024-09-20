"Укрзалізниця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+: детали

Пока идет опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров.

"Укрзалізниця" запускает Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Теперь 10 поездов Hyundai, два поезда Skoda, два поезда Тарпан и два поезда с вагонами МПЛТ оборудованы системами доступа в Интернет.

"Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов теперь имеют доступ в Интернет через Wi-Fi. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях важно оставаться онлайн. Поэтому, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми Спасибо всей команде, которая наконец сделала этот проект реальностью", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Теперь пошагово:

Во время путешествия включите Wi-Fi на устройстве и выберите сеть под названием WiFi test.

После подключения к сети на вашем устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

Пользуйтесь бесплатными 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

В "Укрзализныце" отметили, пока идет опытная эксплуатация, доступ к Wi-Fi будет оставаться бесплатным для пассажиров.

Напомним, "Укрзалізниця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов. АО "Укрзалізниця" создает модель, которая станет основой изменения тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток.

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