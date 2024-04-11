"Укрзалізниця" запустила новый сервис для покупки билетов: что известно

Теперь поиск и покупка билетов на поезд потребует меньше усилий и времени. В "Укрзалізнице" анонсировали запуск нового сервиса, позволяющего отслеживать появление необходимых проездных документов в продаже и выкупать их автоматически.

Об этом сообщил Telegram-канал "Укрзалізници".

"Запускаем функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа для всех пользователей", – говорится в сообщении.

Месяц назад доступ к тестовой версии приложения получили 3225 пользователей, что позволило разработчикам устранить недостатки нового сервиса. В настоящее время доступ был открыт для всех, кто установит приложение и авторизуется в нем с помощью Дія.Підпис.

Для авторизованных пользователей доступен мониторинг двух типов:

мониторинг билетов на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае отслеживания появления билетов на конкретный поезд можно включить функцию автовыкупа билетов. Для этого необходимо указать данные пассажиров и подписаться на заказ. В случае отмены поиска или если нужных билетов не появится, произойдет автоматический возврат средств на карту.

В "Укрзалізнице" пояснили, что пользователи могут включить в настройках профиля пуш-уведомления, чтобы оперативно получать уведомления о результатах поиска и выкупа билетов.

"Мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев — Вена. Однако вы можете получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления", – отметили в "Укрзалізнице".

Напомним, в Хмельницкой области временно закрыто движение для одного из поездов. Причиной стала деформация земляного полотна на одном из перегонов.

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