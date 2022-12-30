"Укрзалізниця" запустила ретропоезд к зимним праздникам: где и как курсирует (фото)

Продажа билетов на поездку "Праздничным паровозом" уже открыта.

"Укрзалізниця" запустила сказочный ретропоезд к зимним праздникам. Он будет курсировать по маршруту Львов – Брюховичи – Львов 31 декабря и 1, 7, 8, 14, 15 января.

Об этом сообщили в компании.

Паровоз Эр № 797-86 будет возить четыре вагона. В указанные дни праздничный поезд отправится в путешествие с восточной стороны первого перрона Львовского вокзала в 10:00, 12:30 и 15:00.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Продолжительность путешествия – полтора часа. Продажа билетов на поездку "Праздничным паровозом" уже открыта. Их можно приобрести в кассах львовского вокзала и на сайте "Укрзалізниці" по запросу Львов – Львов-Сказочный.

Напомним, на новогодние праздники "Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда из Киева в Харьков. А также вернула "Буковельский экспресс", который будет отправляться из Львова.

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