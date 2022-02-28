"Укрзалізниця" запустила в Польшу дополнительный поезд: откуда и когда отправление

"Укрзалізниця" запустила в Польшу дополнительный поезд: откуда и когда отправление

Известно, что электропоезда назначены сообщением Львов – Чоп – Львов.

Из Львова в Польшу будет курсировать дополнительный поезд, который запустит "Укрзалізниця" для улучшения обслуживания граждан, следующих за границу на фоне войны из-за нападения России 24 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Известно, что электропоезда назначены сообщением Львов – Чоп – Львов. Они будут курсировать вместо электропоездов №7603/7604 и №7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27.

Поезда будут отправляться с главного вокзала Львова.

"28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 час. будет отправляться из Львова в Чоп и обратно;

в указанную дату поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27 час. из Львова в Чоп и обратно", — сообщили в УЗ.

Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями на вокзале по поводу возможных изменений в расписании.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: