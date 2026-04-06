"Укрзалізниця" изменяет движение поездов в ряде регионов: список

Поезд Укрзалізниці / © Укрзализныця

«Укрзалізныця» продолжает активно обновлять железнодорожную инфраструктуру. Сейчас в нескольких регионах продолжаются плановые ремонтные работы.

Прессслужба УЗ в Telegram подробнее рассказывала о временных изменениях в движении.

Киевщина

С 6 апреля по 15 мая измененным расписанием будет курсировать ряд пригородных поездов сообщением Фастов — Мироновка и обратно.

В частности, №6233 Мироновка — Фастов-1, отправление в 09:43, прибытие в 12:01 (вместо 09:35 и 11:53 соответственно).

Постанционное расписание и график движения других рейсов в этом направлении проверяйте на официальном сайте «Укрзалізниці».

Ивано-Франковская область

Временно будет скорректировано движение поездов между Ивано-Франковском и Коломыей, Ворохтой, Яремче. В следующие даты просим воспользоваться альтернативным транспортом вместо:

5 — 8 апреля, 20 — 23 апреля

№6437 Коломыя — Ивано-Франковск

№6401 Ивано-Франковск — Ворохта

6 — 9 апреля, 21 — 24 апреля

№6438 Ивано-Франковск — Коломыя

№6402 Ворохта — Ивано-Франковск

6 — 8 апреля, 21 — 23 апреля

№6403/6404 Ивано-Франковск — Яремче — Ивано-Франковск

6 — 8 апреля, 21 — 23 апреля изменят маршрут следующие рейсы: №6431/6432, №6433/6434, №6435/6436 Коломыя — Хриплин — Коломыя (вместо Коломыя — Ивано-Франковск — Коломыя)

6 — 9 апреля — №6441/6442 Коломыя — Ясиня — Коломыя (вместо Коломыя — Деловое — Коломыя)

Харьковщина

С 7 апреля сменяют периодичность курсирования некоторые пригородные поезда. В частности, будут выходить в рейс ежедневно, кроме среды:

№6601 Харьков-Пассажирский — Шевченково-Южное

№6604 Шевченково-Южное — Граково

№6607 Граково — Шевченково-Южное

№6608 Шевченково-Южное — Харьков-Пассажирский.

Полтавщина, Сумщина

8, 10, 12, 14, 16 апреля внесены коррективы в маршруты:

№6533 Полтава-Южная — Потоки (вместо Полтава — Кременчуг)

№6534 Потоки — Полтава-Южная (вместо Кременчуг — Полтава-Южная)

9 апреля рейсы №6542 и №6544 Ромны — Ромодан, №6543 и №6545 Ромодан — Ромны получат выходной из-за проведения ремонтных работ.

