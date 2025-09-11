- Дата публикации
УЗ назначила три дополнительных поезда: один из Львова в Одессу, и два из Киева во Львов.
«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда для путешествий осенью.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.
«Чтобы удовлетворить спрос пассажиров, назначаем курсирование дополнительных поездов:
№168/167 Львов — Одесса
отправление из Львова и Одессы — 14 и 21 сентября.
№ 243/244 Киев — Львов
отправление из Киева и Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.
№ 289/290 Киев — Львов
отправление из Киева и Львова — 28 сентября.
«Укрзалізниця» обращает внимание: на маршруте будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате.
При покупке билетов в УЗ советуют внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера — места у окна, четные номера — места ближе к проходу.
Актуальное расписание поездов с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками можно посмотреть на официальном сайте Укрзализныци во вкладке «Расписание движения назначенных пассажирских поездов».
Отмечается, что продажа билетов открыта в мобильном приложении «Укрзалізниці», на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.