«Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда для путешествий осенью.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в Telegram.

«Чтобы удовлетворить спрос пассажиров, назначаем курсирование дополнительных поездов:

№168/167 Львов — Одесса

отправление из Львова и Одессы — 14 и 21 сентября.

№ 243/244 Киев — Львов

отправление из Киева и Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября.

№ 289/290 Киев — Львов

отправление из Киева и Львова — 28 сентября.

«Укрзалізниця» обращает внимание: на маршруте будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате.

При покупке билетов в УЗ советуют внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера — места у окна, четные номера — места ближе к проходу.

Актуальное расписание поездов с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками можно посмотреть на официальном сайте Укрзализныци во вкладке «Расписание движения назначенных пассажирских поездов».

Отмечается, что продажа билетов открыта в мобильном приложении «Укрзалізниці», на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.