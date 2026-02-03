"Укрзалізниця" ограничивает движение поездов из-за ударов РФ: что известно

Поезд "Укрзалізнині" / © соцмережі

"Укрзалізниця" сообщила о временных ограничениях движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях по состоянию на 3 февраля из-за повышенных рисков безопасности.

Детали сообщила пресс-служба компании.

В Харьковской области участок Лозовая - Барвенково - Краматорск остается в зоне повышенной опасности. Пассажирам предлагают воспользоваться автобусным объездом, стыковки организованы.

В Запорожской области продолжается усиленный мониторинг угроз. Сегодня запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем. Пассажирам рекомендуют следовать инструкциям поездных бригад и следить за сообщениями в приложении "Укрзалізниці". При благоприятной ситуации безопасности возможно точечное пропускание поездов.

В Сумской области, несмотря на обстрел Конотопа, движение поездов не прекращалось. Мониторинговые группы "Укрзалізниці" работают в усиленном режиме. В случае угрозы БпЛА возможны вынужденные остановки у укрытий.

В "Укрзалізниці" отмечают, что главным приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников, и призывают следить за официальными обновлениями.

Напомним, российские войска утром 2 февраля совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру "Укрзалізниці", направив беспилотник на тепловоз в Запорожской области. К счастью, обошлось без жертв.