"Укрзалізниця" отменила прямые скоростные поезда в Харьков: как теперь доехать и что делать пассажирам

Компания «Укрзализныця» вынужденно отменила прямое скоростное сообщение между Харьковом и Киевом.

Об изменениях в графике движения пассажиры начали узнавать накануне вечером, получив соответствующие официальные уведомления в мобильном приложении, пишет «Думка».

Как действовать пассажирам с билетами: алгоритм пересадки

Укрзализныця уже разработала альтернативный механизм доставки пассажиров, успевших приобрести билеты на отмененные прямые рейсы. В частности, пассажиры рейса №723 Харьков-Киев, отправление которого планировалось 18 марта в 13:12 из Харькова, получили сообщение с объяснением ситуации.

«В связи с влиянием боевых действий курсирование поезда Интерсити №723 Харьков — Киев временно ограничено станцией Полтава-Южная», — говорится в официальной рассылке перевозчика.

Вместо прямого маршрута пассажирам предлагают по уже приобретенным билетам совершить посадку на поезд №223 сообщением Харьков — Полтава в 13:50. Прибыв на станцию Полтава-Южная, люди смогут пересесть непосредственно на свой скоростной рейс №723 Полтава — Киев.

В «Укрзализныце» уверяют, что процесс пересадки будет максимально контролируемым и организованным.

«Поездная бригада и работники станции предоставят всю необходимую информацию и помогут сориентироваться при пересадке. Понимаем, что такие изменения могут повлечь определенные неудобства, однако они вынуждены и введены для обеспечения стабильного движения», — подчеркнули в компании.

Что говорят в ЮЖД

Информацию по остановке прямого скоростного сообщения подтвердили и на местном уровне. Представитель ЮЖД в комментарии изданию «Думка» отметил, что ограничения касаются абсолютно всех поездов «Интерсити», следующих в Харьков, и эти меры вступают в силу со среди, 18 марта.

«Единственное, что я могу вам сказать, что это действительно так, действительно, поезда не едут, но официальную информацию выдаст официальный канал Укрзализныци. Теперь да, это действительно правда», — констатировал представитель железной дороги.

Специалисты железной дороги советуют пассажирам внимательно следить за обновлениями и всей исчерпывающей информацией о дальнейших изменениях в расписании обращаться непосредственно к официальным ресурсам пассажирской компании Укрзализныци.

Отмена поездов в Харьков — подробности от «Укрзализныци»

Как отметили в «Укрзализныце», сейчас действует временное ограничение курсирования поездов «Интерсити»: они направляются только в Полтаву, откуда для пассажиров организованы стыковочные маршруты в Харьков в спальных вагонах.

Такие изменения графиков движения ввели из-за того, что в последние недели ограничения энергоснабжения заставляли использовать резервные тепловозы на участке между Харьковом и Полтавой. Это приводило к задержкам в движении до 3 часов, в результате чего в отдельные дни пассажиры прибывали на вокзал уже после начала комендантского часа.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы и усиливаются меры безопасности. Полноценное курсирование Интерсити напрямую в Харьков планируют возобновить до конца марта. В то же время другие маршруты Укрзализныци из/в город функционируют без изменений.

Напомним, в субботу, 14 марта, российский беспилотник попал в пригородный пассажирский поезд в Сумской области. Удар пришелся на толкатель поезда «Смородино — Ворожба» вблизи села Новоселица Верхнесыворотской общины. Пассажиры не пострадали, их эвакуировали в безопасное место. По факту атаки начато расследование.