"Укрзалізниця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования

Укрзалізниця / © t.me/UkrzalInfo

В субботу, 11 октября, утром сотрудники «Укрзалізниці» получили уведомление о заминировании трех поездов дальнего сообщения.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в Telegram.

Аноним сообщил о заминировании следующих рейсов:

№68/20 Киев — Варшава;

№733 Днепр — Киев;

№748 Тернополь — Киев.

Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиров высадили и отвели на безопасную дистанцию.

«Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатые вещества не обнаружены», — говорится в сообщении.

Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа.

Напомним, Россия взялась атаковать железную дорогу в Украине. По словам военного эксперта Олега Жданова, российская армия атакует железную дорогу, ведь это основа экономики, и враг это понимает.