"Укрзалізниця" получила сообщение о заминировании трех поездов дальнего следования
Поезда были вынужденно остановлены, пассажиров высадили и отвели на безопасную дистанцию.
В субботу, 11 октября, утром сотрудники «Укрзалізниці» получили уведомление о заминировании трех поездов дальнего сообщения.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в Telegram.
Аноним сообщил о заминировании следующих рейсов:
№68/20 Киев — Варшава;
№733 Днепр — Киев;
№748 Тернополь — Киев.
Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиров высадили и отвели на безопасную дистанцию.
«Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатые вещества не обнаружены», — говорится в сообщении.
Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа.
Напомним, Россия взялась атаковать железную дорогу в Украине. По словам военного эксперта Олега Жданова, российская армия атакует железную дорогу, ведь это основа экономики, и враг это понимает.