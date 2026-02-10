"Укрзалізниця" предупредила об изменениях в движении поездов: что важно знать пассажирам 10 февраля

Укрзалізниця / © Укрзализныця

Реклама

"Укрзалізниця" сообщила об оперативных ограничениях движения поездов в ряде регионов из-за ситуации безопасности. Наибольшие изменения коснулись Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской области.

Детали сообщила пресс-служба компании.

Сумщина и Черниговщина

Реклама

В региональном и пригородном сообщении возможны временные корректировки маршрутов. Региональные поезда курсируют только до и из Конотопа, пригородные — в и из Кролевца.

В Черниговской области временно отменено движение поездов по маршруту Сновск — Бахмач и в обратном направлении.

Харьковщина

Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск остается опасным. Проезд на этом участке снабжают автобусными трансферами.

Реклама

Запорожская область

В регионе продолжается постоянный мониторинг ситуации безопасности. В зависимости от обстоятельств поезда могут курсировать или пассажиров будут перевозить автобусами. Пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями и следовать указаниям поездных бригад и вокзальных стюардов.

В "Укрзалізниці" поблагодарили благотворительный фонд "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за поддержку эвакуации гражданских из Донецка в эвакуационные рейсы на Харьковщине.

Компания отмечает: движение поездов продолжается, но безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом.

Реклама

Напомним, "Укрзалізниця" запустила дополнительный поезд. Пассажиры получили новое удобное сообщение, которое объединит два областных центра и откроет больше возможностей для путешествий по Украине и за границу.