"Укрзалізниця" предупредила об изменениях в движении поездов: что важно знать пассажирам 10 февраля
"Укрзалізниця" сообщила об ограничении движения поездов 10 февраля в нескольких регионах Украины из-за ситуации безопасности.
"Укрзалізниця" сообщила об оперативных ограничениях движения поездов в ряде регионов из-за ситуации безопасности. Наибольшие изменения коснулись Сумской, Черниговской, Харьковской и Запорожской области.
Детали сообщила пресс-служба компании.
Сумщина и Черниговщина
В региональном и пригородном сообщении возможны временные корректировки маршрутов. Региональные поезда курсируют только до и из Конотопа, пригородные — в и из Кролевца.
В Черниговской области временно отменено движение поездов по маршруту Сновск — Бахмач и в обратном направлении.
Харьковщина
Участок Лозовая - Барвенково - Краматорск остается опасным. Проезд на этом участке снабжают автобусными трансферами.
Запорожская область
В регионе продолжается постоянный мониторинг ситуации безопасности. В зависимости от обстоятельств поезда могут курсировать или пассажиров будут перевозить автобусами. Пассажирам советуют внимательно следить за объявлениями и следовать указаниям поездных бригад и вокзальных стюардов.
В "Укрзалізниці" поблагодарили благотворительный фонд "Пролиска" за помощь с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях, а также за поддержку эвакуации гражданских из Донецка в эвакуационные рейсы на Харьковщине.
Компания отмечает: движение поездов продолжается, но безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом.
Компания отмечает: движение поездов продолжается, но безопасность пассажиров остается безусловным приоритетом.