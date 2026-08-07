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"Укрзалізниця" сообщила о масштабных задержках поездов: какие рейсы опаздывают
Из-за угрозы обстрелов поезда «Укрзализныци» массово выбились из графика.
Из-за угрозы обстрелов и поврежденной инфраструктуры поезда, следовавшие через Днепропетровщину 7 августа, задержались в пути. Из-за чего сбились с графика и обратные рейсы.
Об этом сообщает “Укрзалізниця».
Задержка поездов в Украине — какие рейсы опаздывают
В компании отмечают, что нынешний вечер пятницы стал горячим во всех смыслах днем для украинских железнодорожников и пассажиров.
Наибольшие задержки зафиксированы у следующих поездов:
№ 119 Днепр-Хелм — +10:14
№ 041 Днепро-Трускавец — +9:00 (ограничено по Львову)
№ 083 Днепро-Мукачево — +9:14 (ограничено до Львова)
№ 003 Днепр-Ужгород — +6:45
№ 285 Днепр-Львов — +6:03
«Обратные рейсы также будут с отклонениями от графика. Просим внимательно следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзале», — отметили в компании.
Кроме того, поезда № 41 Днепро-Трускавец и № 83 Днепро-Мукачево будут ограничены по Львову. Подвоз пассажиров в Трускавец и Мукачево будет осуществляться на электричках, при этом покупать дополнительные билеты не нужно — пассажиров просят следить за координацией железнодорожников на вокзале.
Сообщается, что железнодорожники меняют маршруты и быстро готовят вагоны, чтобы поездки были безопасными и задерживались как можно меньше, а затем обещают вернуться к привычному расписанию.
«Укрзалізниця» меняет движение поездов — последние новости
Напомним, из-за ситуации с безопасностью «Укрзалізниця» временно скорректировала маршруты ряда поездов в нескольких областях Украины. Для пассажиров организовали автобусные трансферы и альтернативные маршруты с пересадкой на пригородные электрички.
К слову, 6 августа российские войска нанесли удар по городу Лозовая Харьковской области. Один из снарядов попал в вагон поезда вблизи железнодорожного вокзала. В результате «прилета» было повреждено здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав. Поэтому движение поездов до станции Лозовая и со станции Лозовая временно было приостановлено.