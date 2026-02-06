"Укрзалізниця" сообщила об изменениях в движении поездов в трех областях

Поезд «Укрзализныци»

Из-за усиления рисков безопасности 6 февраля «Укрзалізниця» ввела особый режим движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем официальном отчете в Telegram.

В компании отмечают, что приоритетом остается безопасность пассажиров, поэтому в отдельных регионах железнодорожное сообщение временно заменено смешанным (поезд + автобус).

Харьковщина и Донетчина: действует автобусный объезд

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается в зоне повышенного риска. Пассажирам, следующим в этом направлении, предлагают воспользоваться автобусными трансферами. Стыковка рейсов полностью организована железнодорожниками.

Запорожье и Синельниково: транзит через Днепр

В Запорожском регионе введен усиленный мониторинг. В настоящее время основной сценарий движения таков:

Между Днепром и Запорожьем курсируют автобусные трансферы (при поддержке миссии «Подснежник»).

Пассажирам, следующим в Синельниково и Запорожье , необходимо четко следовать указаниям поездных бригад по прибытии в Днепр.

Выезжающим из Запорожья советуют внимательно следить за push-сообщениями в приложении УЗ.

При благоприятных условиях возможен точечный пропуск отдельных поездов непосредственно к станциям назначения.

Сумщина: движение под обстрелами

Несмотря на постоянные атаки врага, железнодорожное сообщение с Сумами не прекращается. Однако введены следующие мероприятия:

Возможны вынужденные остановки поездов у укрытий в случае угрозы применения БПЛА.

Анонсирован запуск нового сообщения для Сум, детали которого Укрзализныця обнародует впоследствии.

«Мы работаем с усиленными мерами безопасности. Приоритет неизменен — безопасность пассажиров и железнодорожников», — подчеркнули в компании.

Пассажиров просят включить уведомления в мобильном приложении и следить за объявлениями на вокзалах.

