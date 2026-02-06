- Дата публикации
"Укрзалізниця" сообщила об изменениях в движении поездов в трех областях
Приоритетом остается безопасность пассажиров, поэтому в отдельных регионах железнодорожное сообщение временно заменено смешанным (поезд + автобус), отмечает перевозчик.
Из-за усиления рисков безопасности 6 февраля «Укрзалізниця» ввела особый режим движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем официальном отчете в Telegram.
В компании отмечают, что приоритетом остается безопасность пассажиров, поэтому в отдельных регионах железнодорожное сообщение временно заменено смешанным (поезд + автобус).
Харьковщина и Донетчина: действует автобусный объезд
Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается в зоне повышенного риска. Пассажирам, следующим в этом направлении, предлагают воспользоваться автобусными трансферами. Стыковка рейсов полностью организована железнодорожниками.
Запорожье и Синельниково: транзит через Днепр
В Запорожском регионе введен усиленный мониторинг. В настоящее время основной сценарий движения таков:
Между Днепром и Запорожьем курсируют автобусные трансферы (при поддержке миссии «Подснежник»).
Пассажирам, следующим в Синельниково и Запорожье, необходимо четко следовать указаниям поездных бригад по прибытии в Днепр.
Выезжающим из Запорожья советуют внимательно следить за push-сообщениями в приложении УЗ.
При благоприятных условиях возможен точечный пропуск отдельных поездов непосредственно к станциям назначения.
Сумщина: движение под обстрелами
Несмотря на постоянные атаки врага, железнодорожное сообщение с Сумами не прекращается. Однако введены следующие мероприятия:
Возможны вынужденные остановки поездов у укрытий в случае угрозы применения БПЛА.
Анонсирован запуск нового сообщения для Сум, детали которого Укрзализныця обнародует впоследствии.
«Мы работаем с усиленными мерами безопасности. Приоритет неизменен — безопасность пассажиров и железнодорожников», — подчеркнули в компании.
Пассажиров просят включить уведомления в мобильном приложении и следить за объявлениями на вокзалах.
