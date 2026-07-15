"Укрзалізниця" запускает дополнительный Интерсити в Луцк: детали и расписание

Вокзал

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«Укрзалізниця» назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №755/756 сообщением Киев — Луцк на 25 и 26 июля. Дополнительный рейс приурочен к проведению международного литературного фестиваля «Фронтера», логистическим партнером которого стала УЗ.

Об этом говорится на официальной странице.

По информации «Укрзалізниці», поезд будет отправляться из Киева в 07:00. В Ровно он будет останавливаться в 11:15-11:17, а в Луцк будет прибывать в 12:44.

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В обратном направлении поезд будет отправляться из Луцка в 15:49, останавливаться в Ровно в 17:00-17:02 и прибывать в столицу в 21:15.

В этом году рейс получил символическое название «Frontera Express». Во время поездки для пассажиров организуют живые поэтические чтения, которые будут проходить прямо в вагонах.

Кроме того, в каждом вагоне субботнего рейса Киев — Луцк на случайных местах путешественники найдут литературные подарки от фестиваля «Фронтера», издательства «Лаборатория» и Укрзализныци.

В «Укрзалізниці» напомнили, что ранее по маршруту Киев — Луцк ежедневно курсировал скоростной поезд Skoda. Пока он находится на плановом ремонте и вернется к работе в конце года.

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Именно поэтому для обеспечения перевозок в период повышенного спроса компания использует скоростной поезд Hyundai, который будет выполнять дополнительные рейсы в Луцк.

Билеты доступны в приложении и на официальных сервисах «Укрзалізниці», а также в железнодорожных кассах. Из-за ожидаемого спроса перевозчик рекомендует не откладывать приобретение билетов на последний момент.

Путешествия «Укрзалізницею» — последние новости

Напомним, «Укрзалізниця» запускает новый региональный поезд №854/853 Днепр-Харьков-Днепр. Время в пути составляет около четырех часов. Поезд будет курсировать с 19 июня: из Днепра в 08:17 с прибытием в Харьков в 12:29, обратно из Харькова в 15:30 с прибытием в Днепр в 19:41. Билеты доступны для продажи в приложении «УЗ».

Также «Укрзалізниця» назначает дополнительные рейсы в Карпаты и Закарпатье из-за повышенного спроса на отдых в горах. Поезда будут курсировать по маршрутам Киев-Рахов (№213/214 и №251/252) и Киев-Солотвино (№203/204) с 17 по 22 июня.

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