"Укрзализныця" добавила поезд на популярное курортное направление

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд в направлении Львов - Ворохта из-за высокого спроса на популярные летние маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №414/413 будет отправляться из Львова 21, 22, 24 и 28 августа в 23:29 и прибывать в Ворохту в 05:30. В обратном направлении поезд №783/784 будет отправляться из Ворохты 22, 23, 25 и 29 августа в 06:20 с прибытием во Львов в 11:20.

Маршрут проходит через Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, что позволяет пассажирам удобно добраться до популярных курортных направлений.

Как отмечают в "Укрзалізници", дополнительный рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота вагонов Харьковского направления: вагоны не стоят простоя, а эффективно обслуживают пассажиров в самых востребованных сообщениях.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда между Киевом и Львовом.