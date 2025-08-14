ТСН в социальных сетях

Украина
144
1 мин

"Укрзализныця" добавила поезд на популярное курортное направление

Дополнительный рейс стал возможен благодаря оптимизации оборота вагонов Харьковского направления.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Поезд "Укрзалізниця"

Поезд "Укрзалізниця" / © t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд в направлении Львов - Ворохта из-за высокого спроса на популярные летние маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №414/413 будет отправляться из Львова 21, 22, 24 и 28 августа в 23:29 и прибывать в Ворохту в 05:30. В обратном направлении поезд №783/784 будет отправляться из Ворохты 22, 23, 25 и 29 августа в 06:20 с прибытием во Львов в 11:20.

Маршрут проходит через Ивано-Франковск, Яремче и Татаров-Буковель, что позволяет пассажирам удобно добраться до популярных курортных направлений.

Как отмечают в "Укрзалізници", дополнительный рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота вагонов Харьковского направления: вагоны не стоят простоя, а эффективно обслуживают пассажиров в самых востребованных сообщениях.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" запустила дополнительные поезда между Киевом и Львовом.

