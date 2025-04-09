"Укрзалізниця" запускает удобные пересадки в Карпаты и Буковину: что изменилось

Укрзализныця запускает удобные пересадки в Карпаты и Буковину

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“Укрзалізниця” улучшает пересадочные возможности для путешественников, направляющихся в Карпаты и Буковину. Теперь пассажиры из Одессы, Полтавы и Кременчуга смогут удобно добираться до Ужгорода, Ивано-Франковска, Яремче, Ворохты, Ясини и Черновцов благодаря новым удобным стыковкам во Львове.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

Что изменится:

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Из-за строительства европути на участке Чоп — Ужгород маршрут поездов из Одессы, Полтавы и Кременчуга сокращен до станции Мукачево.

Чтобы минимизировать неудобства, УЗ открыла продажу мест в вагонах на поезда №59/60 Киев – Ужгород и №45/46 Харьков – Ужгород на участке Львов – Ужгород – Львов (через Самбор – Сянки).

Пассажиры из Одессы могут выбрать поезд №12/11 Одесса — Львов, а из Полтавы и Кременчуга — №125-129/126-130 Полтава/Кременчуг — Мукачево, далее гарантирована пересадка во Львове.

Кременчугский регион получает новые удобства:

Из Кременчуга, Хорола и Глобиного теперь можно удобно добраться до Карпат и Буковины с пересадками во Львове.

С поезда №129/130 Кременчуг — Мукачево предусмотрены пересадки на:

№25/26 Одесса — Ясиня и №34/33 Ясиня — Кривой Рог — для путешествий в Ивано-Франковск, Яремче, Татарово-Буковель, Ворохту, Ясину;

№116/115 Запорожье — Черновцы и №135/136 Одесса — Черновцы — для поездок в Коломыю и Черновцы.

Билеты уже в продаже удобно оформляются по запросу с пересадкой на сайте booking, в мобильном приложении Укрзализныци и в железнодорожных кассах вокзалов.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.