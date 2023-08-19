"Укрзализныця" анонсировала дополнительный поезд в Польшу: расписание движения

"Укрзализныця" открывает продажу билетов на еще один поезд одного из популярных международных направлений.

"Укрзализныця" анонсировала открытие продажи билетов на новый международный поезд № 119/120 сообщением Киев – Хелм, который начнет курсирование с 3 сентября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Расписание движения:

Отправление из Киева в 06:28, из Ровно – в 11:27, из Ковеля – в 13:31. Прибытие в Хелм в 17:27.

"Никакого подъема на границе среди ночи и легкая пересадка на польский интерсити IC21100 в Варшаву (18:12 – 21:02)", — говорится в сообщении.

Отправление из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 — Хелм 08:42). Прибытие в Киев в 22:45.

Билеты на рейс в польский Хелм можно приобрести в приложение "Укрзализныци".

Напомним, "Укрзализныця" временно отменяет часть поездов в Перемышль.

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