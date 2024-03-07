"Укрзализныця" анонсировала нововведения по покупке билетов

Сначала услуга будет работать в тестовом режиме.

"Укрзализныця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Суть в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать в приложении пуш-уведомление об этом.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Укрзализныця" запускает сначала бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.

Как воспользоваться автовыкупом билетов на поезд

Для пользователей, авторизованных через "Дия.Пидпыс", в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

на уже имеющиеся в продаже поезда (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между избранными городами).

Если вы хотите отследить билеты на конкретный поезд, можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого следует внести данные пассажиров и оплатить заказ. В случае активации функции сразу будут снять деньги, а в случае, если мониторинг будет отменен или необходимые билеты не найдутся, средства автоматически вернутся на карту.

Когда необходимые билеты будут найдены, в приложении пользователи будут получать пуш-уведомления. Следует проверить, включены ли они в настройках профиля.

Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет поступать пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

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Тестовое приложение можно скачать по этим ссылкам: для iOS, для Android.

"Если во время тестирования что-то пошло не так – сразу сообщайте нам через "Обратную связь" в приложении. Выбирайте тему "Отслеживание свободных мест" – это позволит нам консолидировать все замечания и отвечать быстрее", – объяснили в компании.

Напомним, осенью "Укрзализныця" запустила новый сервис — онлайн-заказ специальных вагонов для людей с инвалидностью.

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