"Укрзализныця" анонсировала нововведения по покупке билетов

Сначала услуга будет работать в тестовом режиме.
"Укрзализныця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Суть в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать в приложении пуш-уведомление об этом.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Укрзализныця" запускает сначала бета-тестирование мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения.
Как воспользоваться автовыкупом билетов на поезд
Для пользователей, авторизованных через "Дия.Пидпыс", в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:
- на уже имеющиеся в продаже поезда (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
- на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между избранными городами).
Если вы хотите отследить билеты на конкретный поезд, можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого следует внести данные пассажиров и оплатить заказ. В случае активации функции сразу будут снять деньги, а в случае, если мониторинг будет отменен или необходимые билеты не найдутся, средства автоматически вернутся на карту.
Когда необходимые билеты будут найдены, в приложении пользователи будут получать пуш-уведомления. Следует проверить, включены ли они в настройках профиля.
Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет поступать пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.
Читайте главные новости дня:
- Весной в Украину поползет много ДРГ: военный эксперт назвал ближайшие сценарии войны
- Уничтожение "Экопарка Осокорки" в Киеве: кто мог поджечь животных и что говорит застройщик
- Путин объявил о судьбе украинского народа после уничтожения "бандеровцев"
Тестовое приложение можно скачать по этим ссылкам: для iOS, для Android.
"Если во время тестирования что-то пошло не так – сразу сообщайте нам через "Обратную связь" в приложении. Выбирайте тему "Отслеживание свободных мест" – это позволит нам консолидировать все замечания и отвечать быстрее", – объяснили в компании.
Напомним, осенью "Укрзализныця" запустила новый сервис — онлайн-заказ специальных вагонов для людей с инвалидностью.
Читайте также: